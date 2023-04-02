В частности, это касается граждан, которые ухаживают за родителями с инвалидностью. Детальнее об этом объяснила адвокат Марина Бекало, сообщает 24 Канал.
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На основании каких документов в таком случае можно пересечь границу
Если гражданин Украины призывного возраста имеет мать или отца с инвалидностью, он имеет право выехать вместе с ними за границу. Однако здесь есть определенные условия.
Необходимо иметь с собой соответствующие документы, а именно:
- подтверждающие инвалидность родителей, родственные связи и документы, подтверждающие совместное проживание с родителями (прописка с ними). Подойдет справка из ЦНАПа или штампы в паспорте о прописке (они должны совпадать);
- если же адреса проживания не совпадают, то необходимо предоставить "Акт установления факта ухода"
- или справку о получении компенсации за уход.
Как получить необходимый документ
Если общей прописки с родителями нет, то следует подготовить одно из двух других перечисленных доказательств.
Чтобы получить "Акт установления факта осуществления ухода", к примеру, следует обратиться по месту жительства (гражданина или его родителей) в местную госадминистрацию и подать заявление с документами об инвалидности.
Тогда в течение 5 дней Акт должен быть издан. Справка о получении компенсации за уход выдается обычно в органах социальной защиты населения.
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В ограничении на выезд есть уникальная коллизия
- Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в материале 24 Канала заявил, что в украинском законодательстве есть определенная коллизия по ограничению на выезд за границу. В условиях военного положения право на выезд из страны ограничено для мужчин от 18 до 60 лет.
- Юрист объясняет, что это утверждено статьями 1, 2, 6, 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" (указом президента, утвержденным Верховной Радой). Несмотря на это, Указ президента не устанавливает конституционные ограничения.
- В общем, если подытожить, ограничение выезда мужчин – вполне законный механизм. Однако его реализация еще до конца не завершена.