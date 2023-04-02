В частности, это касается граждан, которые ухаживают за родителями с инвалидностью. Детальнее об этом объяснила адвокат Марина Бекало, сообщает 24 Канал.

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На основании каких документов в таком случае можно пересечь границу

Если гражданин Украины призывного возраста имеет мать или отца с инвалидностью, он имеет право выехать вместе с ними за границу. Однако здесь есть определенные условия.

Необходимо иметь с собой соответствующие документы, а именно:

подтверждающие инвалидность родителей, родственные связи и документы, подтверждающие совместное проживание с родителями (прописка с ними). Подойдет справка из ЦНАПа или штампы в паспорте о прописке (они должны совпадать);

если же адреса проживания не совпадают, то необходимо предоставить "Акт установления факта ухода"

или справку о получении компенсации за уход.

Как получить необходимый документ

Если общей прописки с родителями нет, то следует подготовить одно из двух других перечисленных доказательств.

Чтобы получить "Акт установления факта осуществления ухода", к примеру, следует обратиться по месту жительства (гражданина или его родителей) в местную госадминистрацию и подать заявление с документами об инвалидности.

Тогда в течение 5 дней Акт должен быть издан. Справка о получении компенсации за уход выдается обычно в органах социальной защиты населения.

Обратите внимание! Граждане, которые за членами своей семьи на непрофессиональной основе, согласно законодательству, может получать компенсацию от государства.

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