Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в материале 24 Канала рассказал, в чем состоит коллизия ограничения на выезд. Он подчеркивает, что эту ситуацию следует анализировать с двух точек зрения – законности и легитимности.

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Почему ограничение на выезд – уникальная коллизия

По словам Юрчака, украинское законодательство не было готово к полномасштабной войне. Соответствующие ограничения на выезд теоретически не законны, поскольку механизм их принятия был нарушен. Об этом также сообщало и НАПК, которое осенью опубликовало отчет по результатам исследования "Коррупционные схемы и риски при выезде из Украины в условиях военного положения".

Так, каждый гражданин имеет право свободно покидать территорию Украины, если это не ограничено законом Украины. В настоящее время, в условиях военного положения, ограничения на право выезда утверждены статьями 1, 2, 6, 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" – указом Президента Украины о введении военного положения, утвержденным Верховной Радой Украины.

Однако Указ Президента Украины не устанавливает конституционные ограничения по запрету свободно покинуть территорию.

Этот Указ не устанавливает (не констатирует) ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина, а только допускает такую возможность на будущее, воспроизводя дословно соответствующие положения Конституции Украины,

– объясняет юрист.

К тому же, сегодняшние ограничения на выезд мужчин были установлены сначала на уровне писем администрации Госпогранслужбы, а впоследствии – на уровне постановления КМУ. С этой точки зрения – запрет на выезд отдельным группам неконституционный. С другой точки зрения – такое ограничение легитимно, ведь оправдано формированием мобилизационного резерва Украины.

Потому, по словам Юрчака, ограничение выезда мужчин является законным механизмом, однако его реализация до конца не завершена. Власти до сих пор не приняли соответствующие нормативно-правовые акты, полностью подтверждающие конституционность таких мер.

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