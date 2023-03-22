Сколько Украина получила помощи

По данным НБУ, объемы международной помощи Украине по состоянию на конец февраля 2023 превысили 38 миллиардов долларов.

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С начала полномасштабного вторжения на конец февраля 2023 года объемы международной помощи превысили 38 миллиардов долларов. Благодаря поступлениям международной финансовой помощи международные резервы росли, начиная с октября 2022 года, и по состоянию на конец января 2023 достигли 29,9 миллиарда долларов,

– говорится в сообщении.

Кроме того, если с 24 февраля по 20 ноября международные партнеры обязались выделить Украине 113,1 миллиарда евро, по подсчетам Kiel Institute, то по состоянию на январь 2023 года эта цифра повысилась до более чем 141 миллиарда евро.

В военной помощи лидируют США

В период с 24 января 2022 по 15 января 2023 наибольшую военную помощь оказали именно американцы. В общей сложности, обещав почти 37 миллиардов евро в декабре, они выделили на поддержку Украины чуть более 73,1 миллиарда евро.

Следовательно, общая военная помощь по состоянию на 15 января 2023 года составила 44,3 миллиарда евро. Финансовая помощь – 25 миллиардов евро, а гуманитарная – 3,7 миллиарда евро.

Дополнительно, к годовщине полномасштабной войны, в феврале США обещали Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,46 миллиарда долларов. А финансовой помощи на 10 миллиардов долларов.

Интересно, что средства на поддержку Украины уже превысили уровень участия США в войне в Афганистане, которая длилась 9 лет.

Однако по последним исследованиям Pew Research Center, среди американского населения уменьшилась доля тех, кто считает, что Украине нужно давать больше оружия.

По состоянию на январь 2023 26% американцев считают, что США оказывает слишком большую поддержку. Хотя в начале вторжения этого мнения придерживались всего 7%.

Уменьшился процент и среди тех, кто считает, что нашему государству нужно оказывать больше помощи: в марте 2022 года показатель составил 42%, а в январе 2023 – уже 20%.

Помощь от европейских организаций

От европейских организаций общее количество военной помощи не превышает сумму 3,10 миллиарда евро. Финансовая помощь – по официальным данным более 30 миллиардов евро. Гуманитарная – 1,6 миллиарда долларов.

В феврале 2023 года Евросоюз пообещал Украине еще денежной помощи на сумму 18,4 миллиона долларов. Мировой же банк – 2,5 миллиарда долларов.

Не отстают от них и МВФ и ЕИБ. К примеру, в декабре прошлого года от МВФ наше государство получило около 2,7 миллиарда долларов кредита, а Европейский инвестиционный банк суммарно выделил 2,3 миллиарда евро, из которых Украина получила уже около 1,7 миллиарда.

Если же говорить о помощи от стран Европы, то еще в ноябре 2022 года больше всего помощи Украина получила от Великобритании – 7,08 миллиарда евро, от Германии – 5,44 миллиарда евро, и Польши – 3 миллиарда евро.

Что касается только военной помощи, то здесь лидирует тоже Великобритания – 4,89 миллиарда евро по состоянию на январь 2023 года.

Банковский кризис и меньшие объемы помощи: может ли это повлиять на поддержку

Напоминаем, меньше чем за неделю в США прекратили работу три банка.

9 марта стало известно, что банк Silvergate Capital сворачивает и ликвидирует свою деятельность, а акции Silicon Valley Bank обвалились на 60%.

А уже 10 марта банковский регулятор объявил Silicon Valley Bank банкротом.

Как рассказывает 24 Каналу Олег Гетман, экономист и специалист Экономической экспертной платформы, назревающий банковский кризис в США не повлияет на объемы и количество помощи Украине. Ведь нынешние объемы – это всего лишь десятые доли процентов от общего бюджета США.

Олег Гетман Экономист и специалист Экономической экспертной платформы Спасения крупных банков США и Швейцарии – совсем другие средства и другие объемы. Это все реализуется тем или иным способом. Например, привлекая Федеральную резервную систему и выпустив дополнительно сотни миллиардов долларов и евро. Так что 10–20 миллиардов, которые выделяют обычно на помощь Украине, для них – это почти ничто.

Кроме того, у отдельных сенаторов и представителей в США есть определенные претензии к Евросоюзу относительно меньшего количества выделенных средств. Однако эксперт добавляет, что это несущественная проблема.

Эти замечания не исходят от центральной власти. То есть это никак не влияет на официальную позицию по помощи Украине. Поскольку если взять объемы по финансовой помощи, то США и ЕС выглядят почти одинаковыми,

– добавляет Гетман.

Обещания перед годовщиной

Перед годовщиной полномасштабного вторжения многие страны анонсировали новую помощь нашему государству. Заметим, что она в большинстве случаев касается именно военной техники. Итак, среди списка стран есть:

Финляндия – 169 миллионов долларов. Сюда вошли 3 противоминных танка Leopard 2;

Австралия – передаст разведывательные беспилотники на сумму 33 миллиона долларов.

Канада – общая сумма военной помощи составляет 23,5 миллиона долларов. Это 4 танка Leopard 2A4, эвакуационная машина и 5 тысяч боеприпасов.

Швеция – 10 танков Leopard 2А6 и 2А5, а также две системы ПВО.

Германия и Испания – дополнительные танки Leopard.

Италия – системы противовоздушной обороны – SAMP/T, Spike и Skyguard.

Кроме того, недавно глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в формате "Рамштайн" сообщил, что коалиция стран, передающих Украине танки Leopard, продолжает расширяться. Уже 9 стран обязались поставить более 150 таких танков.

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Самые большие друзья Украины;

Если сравнивать помощь, которую некоторые страны пообещали Украине, в соотношении их ВВП, то в тройке лидеров – Эстония, Латвия и Польша.

Эти страны на военную помощь Украине тратят от 0,6 до 1,1% своего валового внутреннего продукта.

Страны, помогающие по-тихому;

Интересен тот факт, что не все государства мира открыто говорят об обещанной или присланной поддержке. Меньше всего сведений по этому поводу от таких стран, как Польша, Румыния, Греция, Испания и Португалия.

То есть, по всей вероятности, они могут передавать гораздо больше оружия, чем обсуждается публично.