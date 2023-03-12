Так в комментарии 24 Каналу заявил политолог Николай Давыдюк. По его словам, на этот счет должен поработать украинский Кабмин.

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"Почему нет дел по Януковичу и его "клоаке"? Почему нет дел по коррупционерам, деньги которых лежат в Швейцарии? Не хочет давать оружие – давайте заберем деньгами", – заявил он.

Давыдюк отметил, что это могут быть как деньги украинских коррупционеров, так и российские деньги.

"Что, там нет российских денег? А где Дерипаска хранит, где Абрамович хранит? Да, что-то на Кипре. Но основные деньги в Швейцарии. А где живет Кабаева с "выводком" путинских детей?" – рассказал политолог.

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Нужно максимум

Он убежден, что из каждой страны нужно брать максимум помощи. А Швейцария, мол, не дала ничего.

"Если они думают, что на 1 миллион или 2, а то даже и на 20, что они в свое время помогли с очисткой воды и лекарствами, что это максимум – нет", – заявил Давыдюк.

Николай Давыдюк считает, что Швейцария нажилась на российских деньгах на миллиарды долларов, но это преступные деньги.

"И, если, например, многие "спустили" тот факт, что они так наживались на фашистских деньгах Германии, то мы точно "не спустим", что они нажились на российских. Это ведь деньги на нашей крови", – заявил он.

По мнению политолога, Украине очень важно получить от этой страны либо оружие, либо компенсацию.

А то, что мы будем вытаскивать из их страны деньги российских олигархов и убийц путинских – это тоже правда. Что, у Шойгу нет в Швейцарии счета? Или, например, у Кадырова? Есть,

– рассказал он.

Как получить помощь от Швейцарии

Чтобы получить военную помощь от Швейцарии, Украине нужно поднять вопрос законности.

"И судебных решений, с которыми мы должны туда приехать и сказать: "Вот эти деньги отдай, отдай, отдай", – заявил политолог.

Николай Давыдюк отметил, что Украина должна убедить швейцарцев и политиков, чтобы они работали над вопросом о военной помощи для Украины.

"Я не вижу сейчас проблемы в том, что мы недорабатываем по оружию. Я вижу проблему, что мы недоработали с общественным мнением. А когда общественное мнение будет на нашей стороне, то и оружие поедет в сторону Киева", – подытожил он.

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