Об этом 10 февраля сообщили в швейцарском правительстве. Очевидно, что страна по-прежнему стремится сохранять "нейтралитет".

Стоит прочесть Несмотря на нейтралитет: Швейцария рассматривает возможность отправки танков в Украину, – Bloomberg

Швейцария не разрешила предоставить Украине зенитные установки

Мадрид обратился к Берну с просьбой разрешить отправить в Украину две зенитные пушки калибра 35 миллиметров. Их изготовили в январе в Швейцарии. Однако этот запрос был отклонен.

Ранее Швейцария также ветировала запросы Дании и Германии, которые хотели отправить ВСУ бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства.

Обратите внимание! Правительство Швейцарии 25 января разрешило отправлять в Украину свое оборудование для разминирования в редких случаях. Также страна ввела санкции против России, принятые Европейским Союзом в рамках девятого пакета.

Швейцария выступает против отправления оружия Украине