Про це 10 лютого повідомили у швейцарському уряді. Очевидно, що країна досі прагне зберігати "нейтралітет".

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Швейцарія не дозволила надати Україні зенітні установки

Мадрид звернувся до Берна з проханням дозволити відправити в Україну дві зенітні гармати калібру 35 міліметрів. Їх виготовили в січні у Швейцарії. Проте цей запит відхилили.

Раніше Швейцарія також наклала вето на запити Данії та Німеччини, які хотіли відправити ЗСУ бронетехніку та боєприпаси швейцарського виробництва.

Зверніть увагу! Уряд Швейцарії 25 січня дозволив відправляти в Україну своє обладнання для розмінування в окремих випадках. Також країна запровадила санкції проти Росії, ухвалені Європейським Союзом у межах дев'ятого пакета.

Швейцарія виступає проти відправлення зброї Україні