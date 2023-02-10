Про це 10 лютого повідомили у швейцарському уряді. Очевидно, що країна досі прагне зберігати "нейтралітет".

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Швейцарія не дозволила надати Україні зенітні установки

Мадрид звернувся до Берна з проханням дозволити відправити в Україну дві зенітні гармати калібру 35 міліметрів. Їх виготовили в січні у Швейцарії. Проте цей запит відхилили.

Раніше Швейцарія також наклала вето на запити Данії та Німеччини, які хотіли відправити ЗСУ бронетехніку та боєприпаси швейцарського виробництва.

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