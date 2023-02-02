До речі, раніше уряд Швейцарії ухвалив рішення про дозвіл відправляти в Україну своє обладнання для розмінування в окремих випадках. Також країна запровадила санкції проти Росії.
До речі Швейцарія готується дозволити постачання своєї зброї в Україну з інших країн
Швейцарія може передати Україні танки
Так, швейцарські політики закликали продати танки Leopard за номінальну плату Польщі, Словаччині та Чехії. У такий спосіб вони замінять танки, які їхні уряди планують відправити Україні.
За словами члена парламенту Швейцарії Маї Рінікер, війна змінила дискусію у Швейцарії.
Ми не можемо відмовитися від нейтралітету, але нам потрібно поговорити про те, які можливості ми маємо для підтримки країн, які відстоюють ті ж демократичні цінності, що й Швейцарія,
– наголосила вона.
Швейцарія була проти відправлення зброї Україні
- Раніше Швейцарія наклала вето на постачання деяких видів озброєння в Україну. Так, країна не давала дозволу на постачання Києву певних озброєнь та військового обладнання. Певні поставки потребували дозволу країни-виробника.
- До того ж Німеччина не мала права передавати Україні нові боєприпаси швейцарського виробництва для ЗСУ "Гепард".
- За словами міністра економіки Швейцарії Гі Пармелена, усе це – через нейтралітет країни.