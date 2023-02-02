Кстати, ранее правительство Швейцарии приняло решение о разрешении отправлять в Украину свое оборудование для разминирования в редких случаях. Также страна ввела санкции против России.
Кстати Швейцария готовится разрешить поставки своего оружия в Украину из других стран
Швейцария может передать Украине танки
Так, швейцарские политики призвали продать танки Leopard за номинальную плату Польше, Словакии и Чехии. Таким образом, они заменят танки, которые их правительства планируют отправить Украине.
По словам члена парламента Швейцарии Майи Риникер, война изменила дискуссию в Швейцарии.
Мы не можем отказаться от нейтралитета, но нам нужно поговорить о том, какие возможности мы имеем для поддержки стран, отстаивающих те же демократические ценности, что и Швейцария,
– подчеркнула она.
Швейцария была против отправления оружия Украины
- Ранее Швейцария наложила вето на поставку некоторых видов вооружения в Украину. Так, страна не давала разрешения на поставку Киеву определенных вооружений и военного оборудования. Определенные поставки нуждались в разрешении страны-производителя.
- К тому же, Германия не имела права передавать Украине новые боеприпасы швейцарского производства для ВСУ "Гепард".
- По словам министра экономики Швейцарии Ги Пармелена, все это – из-за нейтралитета страны.