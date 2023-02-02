Кстати, ранее правительство Швейцарии приняло решение о разрешении отправлять в Украину свое оборудование для разминирования в редких случаях. Также страна ввела санкции против России.

Кстати Швейцария готовится разрешить поставки своего оружия в Украину из других стран

Швейцария может передать Украине танки

Так, швейцарские политики призвали продать танки Leopard за номинальную плату Польше, Словакии и Чехии. Таким образом, они заменят танки, которые их правительства планируют отправить Украине.

По словам члена парламента Швейцарии Майи Риникер, война изменила дискуссию в Швейцарии.

Мы не можем отказаться от нейтралитета, но нам нужно поговорить о том, какие возможности мы имеем для поддержки стран, отстаивающих те же демократические ценности, что и Швейцария,

– подчеркнула она.

Швейцария была против отправления оружия Украины