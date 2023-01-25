Соответствующее решение принял Федеральный Совет. Согласно документу, технику будут экспортировать, если у получателя будут соответствующие разрешения и лицензии.

Важно Власти Швейцарии готовы передать Украине замороженные активы России, но важный сектор против

Нейтральная Швейцария разрешила реэкспорт оружия

При выдаче лицензий должна быть гарантия, что материалы будут применяться легально и по назначению.

Изменения в законодательстве вступят в силу с 1 мая 2023 года и будут действовать до 31 декабря 2025 года. Решение о разрешении реэкспорта будет действительным только в случае, если решения третьих стран будут касаться поставок оружия в Украину.

Также Швейцарии решила ввести новые санкции против России, синхронизируя их с 9-м пакетом ограничительных мер против Москвы, введенных Европейским Союзом.

Среди них – запрет на предоставление услуг в сфере тестирования продукции, рекламы, маркетинговых исследований и социологических опросов, а также новые меры контроля и ограничения на экспорт различных товаров, в частности, товары двойного назначения, товары для военно-технических исследований и развития сектора обороны и безопасности, а также товары, способствующие укреплению российского промышленного потенциала.

Кроме того, запрет на экспорт товаров для аэрокосмической промышленности будет расширен на двигатели для самолетов и беспилотников. Также будут запрещены новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор.

Также Швейцария применяет санкции против еще около 200 физических и юридических лиц.

Что известно о нейтралитете страны