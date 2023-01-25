Соответствующее решение поддержали 14 членов комиссии по безопасности Национального совета Швейцарии. Напомним, что ранее Швейцария запретила Германии поставлять Украине свои боеприпасы.

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Швейцария планирует разрешить поставки своего оружия в Украину

Большинство членов комиссии считают, что Швейцария должна внести свой вклад в европейскую безопасность и, соответственно, оказать поддержку Украине. По их мнению, предложенные поправки соответствуют закону о нейтралитете, поскольку они не позволяют прямой экспорт военной техники в зоны конфликтов, а касаются только деклараций о запрете реэкспорта из стран, закупающих швейцарское оружие,

– говорится на сайте парламента.

Так, поставки оружия в Украину из других стран в Швейцарии поддержали 14 членов комиссии по безопасности Национального совета Швейцарии, а против выступили 11 парламентариев.

Таким образом, Швейцария сделала важный шаг, чтобы разрешить другим странам реэкспортировать свое вооружение в наше государство.

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