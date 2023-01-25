Відповідне рішення підтримали 14 членів комісії з безпеки Національної ради Швейцарії. Нагадаємо, що раніше Швейцарія заборонила Німеччині постачати Україні свої боєприпаси.

Зверніть увагу Влада Швейцарії готова передати Україні заморожені активи Росії, але важливий сектор проти

Швейцарія планує дозволити постачання своєї зброї в Україну

Більшість членів комісії вважає, що Швейцарія має зробити свій внесок у європейську безпеку і, відповідно, надати підтримку Україні. На їхню думку, запропоновані поправки відповідають закону про нейтралітет, оскільки вони не дозволяють прямий експорт військової техніки до зон конфліктів, а стосуються тільки декларацій про заборону реекспорту з країн, які закуповують швейцарську зброю,

– йдеться на сайті парламенту.

Так, постачання зброї в Україну з інших країн у Швейцарії підтримали 14 членів комісії з безпеки Національної ради Швейцарії, а проти виступили 11 парламентаріїв.

Таким чином, Швейцарія зробила важливий крок, щоб дозволити іншим країнам реекспортувати своє озброєння до нашої держави.

Швейцарія забороняла передачу своєї зброї