Так у коментарі 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк. За його словами, щодо цього має попрацювати український Кабмін.

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"Чому нема справ по Януковичу і його "клоаці"? Чому нема справ по корупціонерах, гроші яких лежать у Швейцарії? Не хоче давати зброю – давайте заберімо грошима", – заявив він.

Давидюк зазначив, що це можуть бути як гроші українських корупціонерів, так і російські кошти.

"Що, там нема російських грошей? А де Дерипаска зберігає, де Абрамович зберігає? Так, щось на Кіпрі. Але основні гроші у Швейцарії. А де живе Кабаєва з "виводком" путінських дітей?" – розповів політолог.

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Треба максимум

Він переконаний, що з кожної країни треба брати максимум допомоги. А Швейцарія, мовляв, не дала нічого.

"Якщо вони думають, що на 1 мільйон чи 2, а то навіть і на 20, що вони свого часу допомогли з очищенням води й ліками, що це максимум – ні", – заявив Давидюк.

Микола Давидюк вважає, що Швейцарія нажилася на російських грошах на мільярди доларів, але це злочинні гроші.

"І, якщо, наприклад, багато хто "спустив" той факт, що вони так наживалися на фашистських грошах Німеччини, то ми точно "не спустимо", що вони нажилися на російських. Адже це гроші на нашій крові", – заявив він.

На думку політолога, Україні дуже важливо отримати від цієї країни або зброю, або компенсацію.

А те, що ми будемо витягувати з їхньої країни гроші російських олігархів і вбивць путінських – це теж правда. Що, в Шойгу нема у Швейцарії рахунку? Чи, наприклад, в Кадирова? Є,

– розказав він.

Як можна отримати допомогу від Швейцарії

Щоби таки отримати військову допомогу від Швейцарії, Україні треба порушити питання законності.

"І судових рішень, з якими ми повинні туди приїхати й сказати: "Ось ці гроші віддай, віддай, віддай", – заявив політолог.

Микола Давидюк зазначив, що Україна має переконати швейцарців та політиків, щоби вони працювали над питанням щодо військової допомоги Україні.

"Я не бачу зараз проблеми в тому, що ми недопрацьовуємо по зброї. Я бачу проблему, що ми недопрацювали з суспільною думкою. А коли суспільна думка буде на нашому боці, то і зброя поїде в сторону Києва", – підсумував він.

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