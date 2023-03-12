Рішення про утилізацію ракет викликало чимало суперечок, оскільки Швейцарія могла передати ці ракети Україні для захисту своєї інфраструктури.

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Швейцарія модернізувала "Рапіри", які закупила у 1980-х роках

"Планується, що всі системи будуть демонтовані та утилізовані в рамках цих інших траншів", – повідомив речник федерального офісу оборонних закупівель Armasuisse Кай-Гуннар Сіверт.

До складу установки, яку Швейцарія закупила у 1980-х роках, входить стартовий майданчик і радарна система. У 2007 році федеральний уряд вклав багато грошей у модернізацію.

Тоді армія закупила 2 000 сучасних керованих ракет, які зараз також утилізуються, тому що Швейцарія виводить "Рапіру" з експлуатації з кінця 2022 року.

Як Україна б могла застосувати "Рапіри"

"Ракети старі, але ще не зовсім застарілі", – зазначив Петер Шнайдер, колишній головний редактор Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ).

Вони можуть бути дуже добре використані проти низьколітаючих цілей, таких як безпілотники,

– сказав військовий експерт.

"Рапірою" також можна було б боротися з винищувачами або гелікоптерами. На думку Шнайдера, таким чином Україна могла б захистити цивільну інфраструктуру.

Член Національної ради від зелених лібералів Франсуа Пуанте, який підтримує передачу зброї Україні, назвав абсурдним рішення про утилізацію оборонної зброї у Швейцарії.

Для передачі "Рапір" не було юридичних перепон

Віцепрезидент Комісії з питань політики безпеки зазначив, що з юридичної точки зору передача "Рапіри" в Україну була можлива. Причина в тому, що "Рапіра" – це система британського виробництва.

Тому до ракет застосовуються зовсім інші правила, ніж до швейцарської зброї. Згідно з рішенням Федеральної ради від 2006 року, іноземні системи, які були зняті з озброєння, повинні бути продані назад до країни-виробника в першочерговому порядку. Швейцарія не повинна вимагати заборони реекспорту.

Однак Британія не надсилала такий запит Швейцарії і федеральний уряд вирішив утилізувати "Рапіри" у 2019 році.

Велика Британія поетапно зняла з озброєння ракети "Рапіра" у 2021 році. У Міноборони Британії заявили у відповідь на запит, що утилізували всі ракети ще до початку війни. Пізніше утилізація викликала критику на острові. Основна теза полягала в тому, що ця зброя могла б допомогти Україні.

Окрім "Рапіри", Швейцарія виведе з експлуатації багато іноземних систем озброєнь у найближчі кілька років. Наприклад, 248 бойових машин піхоти M113 і понад 100 артилерійських гармат M109. Обидві системи є американською продукцією і обидві перебувають на лінії фронту в Україні.