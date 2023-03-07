Кількагодинні дебати 6 березня велись у Раді кантонів – верхній палаті парламенту Швейцарії. Пропозицію щодо зброї висунув представник лібералів Тьєррі Буркарт.

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Що відомо про рішення Швейцарії щодо зброї Україні

Пропозиція Тьєррі Буркарта передбачала, що парламент скасує заборону реекспорту військового обладнання до країн, які "віддані швейцарським цінностям і мають режим експортного контролю, співставний зі швейцарським". Представляючи документ, Букарт зазначив, що:

Німеччина, Іспанія та Данія вже зверталися до Швейцарії за дозволом на реекспорт і отримали відмову;

західні країни-партнери Берна роздратовані такою позицією Швейцарії.

Попри це, більшість членів Комісії з питань політики безпеки Ради кантонів рекомендували проголосувати проти пропозиції Буркарта. Серед аргументів зазначили, що віддають перевагу ухваленню необхідних поправок до законодавства через парламентську ініціативу.

Ба більше, деякі політики були принципові щодо питання зняття заборони на реекспорт, адже бачили в цьому загрозу репутації Швейцарії, яка є нейтральною державою-посередником.

Врешті 23 парламентарі проголосували проти, 18 – "за", 2 – утримались.

У Швейцарії ще розглядатимуть питання зброї

Питання реекспорту зброї стоятиме на порядку денному нижньої палати – Національної ради під час поточної сесії.

Наступної середи, ймовірно – 15 березня, палата має обговорити січневу пропозицію Комітету з питань політики безпеки. Згідно з нею, заборону можна буде скасувати, якщо реекспорт військового обладнання стосується ситуації, в якій Рада Безпеки ООН або Генеральна Асамблея ООН більшістю у дві третини голосів визначила, що вона суперечить забороні на застосування сили згідно з міжнародним правом.

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