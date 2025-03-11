Rheinmetall встановлює рекорд за обсягом замовлень

Про безпрецедентне зростання компанії повідомляє Financial Times, інформує 24 Канал. Так, за 2024 рік Rheinmetall заробив близько 10 мільярдів євро, що майже вдвічі більше, ніж у 2021 році (5,7 мільярдів євро) – до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Компанія прогнозує подальше розширення та планує досягти 40 мільярдів євро річного доходу до кінця десятиліття.

Зауважте. Акції Rheinmetall зросли у десять разів порівняно з довоєнним періодом та на 140% після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Роль у підтримці оборони України

Rheinmetall є ключовим виробником артилерійських снарядів калібру 155 мм, які активно використовуються Силами оборони України. За 3 роки компанія збільшила виробництво снарядів у 10 разів – до 700 000 одиниць на рік. Це стало можливим завдяки:

придбанню іспанського оборонного підприємства Expal,

розширенню виробничих потужностей в Унтерлюссі,

відкриттю нових заводів.

Наразі компанія будує 10 нових підприємств по всьому світу, зокрема в Україні, Румунії, Угорщині та Литві.

Виробництво бойової техніки

Окрім артилерії, Rheinmetall виготовляє:

бойові машини піхоти Marder,

стволи для танків Leopard 2,

гармати для самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, які також передають Україні.

Тож, німецький оборонний гігант продовжує розширювати свої виробничі потужності та нарощувати постачання озброєння в умовах зростаючого попиту.