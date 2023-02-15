Это касается всех активов, подлежащих конфискации. Речь идет о более чем 130 миллионах швейцарских франков, то есть 140,6 миллиона долларов.
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Принимая такие меры, Швейцария поддерживает Украину,
– говорится в заявлении правительства.
Решения одобрили ввиду санкций против России, внедренных в 2022 году. Отмечают, что эти активы были незаконными. Лица были связаны с беглым президентом Виктором Януковичем.
Активы будут оставаться замороженными
Так, миллионы будут оставаться замороженными до принятия окончательного решения судебной системы Швейцарии по конфискации. Деньги, компенсирующие окончательно, вернут украинскому народу в соответствии с международным соглашением.
Украина инициировала уголовное производство по конфискации замороженных активов в Швейцарии. Швейцарские власти направили несколько писем с просьбой о взаимной помощи. С этого времени Швейцария предоставила Украине многочисленные документы и другие доказательства.