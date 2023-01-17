Об этом 17 января сообщили в Офисе генерального прокурора и Государственном Бюро расследований.

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"Разрешение на арест экс-президента было предоставлено в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им с 18 – 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собрания, превышению служебных полномочий, умышленных убийств, умышленных телесных повреждений, террористического акта", – написали в Офисе генпрокурора.

Отметили, что расследование установило – Янукович совместно с главой Службы безопасности, министром внутренних дел, министром обороны и рядом высокопоставленных должностных лиц без законных оснований организовал силовой разгон демонстрантов. Раньше для экс-президента избрали меру пресечения в виде содержания под стражей через узурпацию власти, Харьковские соглашения, дезертирство и т.д.

Будет рассматривать суд

В ДБР рассказали, что по делам Майдана заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей для 10 подозреваемых. По информации Офиса генпрокурора, досудебное расследование по уголовному производству провели по специальной процедуре – in absentia. Речь идет о заочном рассмотрении дела, когда нет физического присутствия подсудимого или ответчика.

Стороны ознакамливаются с материалами производства, – добавили в ведомстве.

После рассмотрения материалов обвинительный акт направят в суд.

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