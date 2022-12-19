Так, работники ГБР завершили специальное досудебное расследование по подозрению бывших президента и премьер-министра Украины в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Они подготовили так называемые "Харьковские соглашения".

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ГБР завершило расследование в отношении госизмены Януковича и Азарова

Как стало известно, ряд бывших высокопоставленных чиновников способствовал военным планам России. Они отвечали за увеличение количества личного состава и военной техники оккупантов. Сначала их помощь была использована для аннексии в 2014 году АР Крым и города Севастополя, а в дальнейшем – для полномасштабной агрессии против Украины в феврале 2022 года.

Так, Янукович обеспечил легализацию соответствующего предательского соглашения по украинскому законодательству. По его указанию был подготовлен проект межгосударственного соглашения, согласованный центральными органами исполнительной власти и одобренный на заседании Кабмина. В дальнейшем так называемые "Харьковские соглашения" ратифицировала Верховная Рада, и они были реализованы.

Янукович сознательно распределил роли для подготовки необходимых документов и создания видимости законности соответствующих процедур. Он привлек к исполнению "задания" почти всех высокопоставленных должностных лиц правительства и подконтрольных нардепов.

Подписанные документы о продлении сроков пребывания черноморского флота России в Украине еще на 25 лет, наращивание личного состава вооруженных сил и военной техники врага в Крыму создали угрозы суверенитету и территориальной целостности нашего государства. Согласно базовым соглашениям 1997 года россияне должны были уменьшать свой контингент на полуострове. "Харьковские соглашения" позволили агрессорам иметь достаточно ресурсов для оккупации полуострова в 2014 году и для полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года,

– отметили в ГБР.

Из-за этих преступных действий в конце 2013 – начале 2014 годов на территории АР Крым и города Севастополя численность личного состава военных России их военной техники превышала установленные количественные уровни. В частности, в Севастополе находилось по меньшей мере: 2 тысячи 917 человек морской пехоты, 152 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем калибра 100 миллиметров и выше. Россия тайно модернизировала свою технику, на что украинское руководство не обращало внимания.

С ведома Януковича было размещено 37 тысяч личного состава вооруженных сил России, представляющих угрозу суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, а также государственной безопасности Украины.

"Все это способствовало захвату россиянами территории АР Крым и в дальнейшем образовании на захваченных территориях новых воинских частей и подразделений вооруженных сил России, которые в свою очередь были применены Россией для полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года в Украину", – подчеркнули в ведомстве.

Обратите внимание! За совершение при описанных обстоятельствах государственной измены также сообщено о подозрении и объявлено в розыск бывших министров обороны, юстиции и иностранных дел Украины, а следственным судьей в отношении них аналогично избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас идет экстрадиционная процедура в отношении бывших министров юстиции и иностранных дел, один из них по имеющимся данным скрывается на Кипре, а местонахождение другого проверяется.

Бывший министр обороны Украины, подозреваемый в совершении государственной измены, скрывается на территории Беларуси, что сейчас делает невозможным его экстрадицию. Более того, военное министерство Беларуси принимает меры к оформлению ему военной пенсии.

Напомним, суд разрешил задержать министров времен президента-беглеца Януковича. Речь идет о тех, которые готовили "Харьковские соглашения" – экс-министр иностранных дел Константин Грищенко и бывший министр юстиции Александр Лавринович.