Так, працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування за підозрою колишніх президента та прем’єр-міністра України у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб. Вони підготували так звані "Харківські угоди".

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ДБР завершило розслідування щодо держзради Януковича та Азарова

Як стало відомо, низка колишніх високопосадовців сприяли військовим планам Росії. Вони "опікувались" збільшенням кількості особового складу та військової техніки окупантів. Спочатку їхня "допомога" була використана для анексії у 2014 році АР Крим та міста Севастополя, а надалі – для повномасштабної агресії проти України у лютому 2022 року.

Так, Янукович забезпечив легалізацію відповідної зрадницької угоди за українським законодавством. За його вказівкою був підготовлений проєкт міждержавної угоди, погоджений центральними органами виконавчої влади та схвалений на засіданні Кабміну. Надалі так звані "Харківські угоди" ратифікувала Верховна Рада, і їх було реалізовано.

Янукович свідомо розподілив ролі для підготовки необхідних документів та для створення видимості законності відповідних процедур. Він залучив до виконання "завдання" майже всіх високопосадовців уряду та підконтрольних нардепів.

Підписані документи про продовження термінів перебування чорноморського флоту Росії в Україні ще на 25 років, нарощування особового складу збройних сил та військової техніки ворога в Криму, створили загрози суверенітету та територіальній цілісності нашої держави. Згідно з базовими угодами 1997 року росіяни мали зменшувати свій контингент на півострові. Натомість "Харківські угоди" дозволили агресорам мати достатньо ресурсів для окупації півострова у 2014 році та для повномасштабного вторгнення до України у лютому 2022 року,

– зазначили у ДБР.

Через ці злочинні дії наприкінці 2013 – початку 2014 років на території АР Крим та міста Севастополя чисельність особового складу військових Росії, їхньої військової техніки перевищувала встановлені кількісні рівні. Зокрема в Севастополі перебувало щонайменше: 2 тисячі 917 осіб морської піхоти, 152 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем калібру 100 міліметрів і вище. Росія таємно модернізувала свою техніку, на що українське керівництво не звертало уваги.

З відома Януковича було розміщено 37 тисяч особового складу збройних сил Росії, які становили загрозу суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній безпеці України.

"Все це сприяло захопленню росіянами території АР Крим та надалі утворення на захоплених територіях нових військових частин та підрозділів збройних сил Росії, які своєю чергою були застосовані Росією для повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 до України", – наголосили у відомстві.

Зверніть увагу! За вчинення за описаних обставин державної зради також повідомлено про підозру та оголошено в розшук колишніх міністрів оборони, юстиції та закордонних справ України, а слідчим суддею відносно них аналогічно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває екстрадиційна процедура відносно колишніх міністрів юстиції та закордонних справ, один з них за наявними даними переховується на Кіпрі, а місцезнаходження іншого перевіряється.

Колишній Міністр оборони України, підозрюваний у вчиненні державної зради, переховується на території Білорусі, що на даний час унеможливлює його екстрадицію. Ба більше, військове міністерство Білорусі вживає заходів до оформлення йому військової пенсії.

Нагадаємо, суд дозволив затримати міністрів часів президента-втікача Януковича. Мовиться про тих, які готували "Харківські угоди" – ексміністра закордонних справ Костянтина Грищенка та колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича.