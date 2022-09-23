Зокрема, дозволив затримати міністрів часів президента-втікача. Мовиться про тих, які готували Харківські угоди.

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Що відомо про рішення суду

Державне бюро розслідувань клопотало, щоб суд дозволив затримати двох міністрів часів Януковича, які готували Харківські угоди.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру юстиції та міністру закордонних справ часів Януковича. Експосадовцям повідомили про підозру у державній зраді за підготовку Харківських угод.

Участь також брали прокурори Офісу генпрокурора. Запобіжний захід обрав Печерський районний суд міста Києва.