Про це заявив 24 каналу політолог Микола Давидюк. За його словами, Литвин як тодішній голова Верховної Ради ставив ці угоди на голосування.

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Хто має відповідати за Харківські угоди

Давидюк вважає, що до відповідальності повинні бути притягнуті всі колишні посадовці, які причетні до підготовки та ратифікації Харківських угод.

Я думаю, Литвина залишили на десерт, напевно. Явно ця трійця без нього неповна,

– зазначив політолог.

Він зауважив, що колишній керівник МЗС Костянтин Грищенко займався питанням підписання цих угод, а ексміністр юстиції Олександр Лавринович їх ратифікував. А Литвин, хоч і намагався уникнути, але після дзвінка Януковича все ж поставив Харківські угоди на голосування.

Тому, певен Давидюк, Литвин повинен відповідати як колишній спікер парламенту, який тоді підігрував ворожій нам державі. Те ж саме стосується й усіх кадрів Януковича.

Микола Давидюк розповів про Литвина та Харківські угоди: дивіться відео

"На кожного була якась справа"

Політолог зазначив, що у тодішньої влади до кожного, хто був так чи інакше причетний до Харківських угод, був свій підхід.

Ну, шантаж. Зрозуміло, що на кожного була якась там справа,

– пояснив він.

За словами Давидюка, когось шантажували для просування цих угод, хтось отримав гроші, а дехто був мотивований політичними перспективами.

Сьогодні всіх цих негідників потрібно притягувати до відповідальності. Війна – найкращий час, щоб очистити державу,

– наголосив політолог.

На його думку, нині потрібно кидати всіх російських агентів до в'язниць. Адже у 2014 році їх уже викидали в смітники, однак це не спрацювало.

Наслідки підписання Харківських угод

Давидюк наголосив, що внаслідок підписання Харківських угод постраждала держава Україна.

Вони потім призвели до окупації Криму, до кампанії на Донбасі і подальших атак на Україну,

– зазначив він.

За словами політолога, якби тоді їх не підписали, то зараз ми б не мали такої ситуації.

Зверніть увагу! Харківські угоди були укладені Віктором Януковичем і дмітрієм медведєвим у квітні 2010 року. Згідно з ними, термін перебування чорноморського флоту росії у Севастополі було продовжено на 25 років в обмін на знижку на газ.

Що відомо про розслідування щодо Харківських угод

Підозрювані у справі про Харківські угоди Олександр Лавринович та Костянтин Грищенко втекли за кордон. 25 липня їм повідомили про підозру в державній зраді.

Раніше суд дозволив спецдосудове розслідування щодо експрезидента України Віктора Януковича через підписання ​Харківських угод на користь росії.

Також суд дав дозвіл на здійснення досудового розслідування у цій справі стосовно колишнього прем'єр-міністра України часів Януковича Миколи Азарова.

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