Зазначається, що йдеться про підозру одіозного експолітика у державній зраді. Про це повідомили на офіційних сторінках Офісу генпрокурора та ДБР, яке й займатиметься досудовим розслідуванням, інформує 24 канал.

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Розслідування щодо підозрюваного у державній зраді Миколи Азарова

Державне бюро розслідувань отримало дозвіл Печерського суду на здійснення спеціального досудового розслідування у справі щодо колишнього очільника уряду України Миколи Азарова. Посіпаку Кремля й підопічного експрезидента-втікача підозрюють у вчиненні державної зради за попередньою змовою групи осіб.

ДБР встановило, що під час підписання 21 квітня 2010 року угоди між Україною та Росією про перебування чорноморського флоту країни-агресорки на території нашої держави Азаров діяв в інтересах Москви й зашкодив суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, а також обороноздатності, державній та економічній безпеці України.

Зазначається, що зміст та умови цих так званих "Харківських угод" були нав'язані тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим напередодні підписання документа. Повністю усвідомлюючи наслідки підписання цієї угоди для України, Микола Азаров створив умови для продовження перебування чорноморського флоту Росії на території України терміном 25 років.

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За даними слідства, такі дії експрем'єра сприяли нарощуванню військової техніки та особового складу збройних сил Росії в Україні, що були використані країною-агресоркою під час окупації Автономної Республіки Крим разом з Севастополем у 2014 році.

Що відомо про так звані "Харківські угоди"

Угода між Україною та Росією, підписана Януковичем і Медведєвим 21 квітня 2010 року. За нею, термін перебування чорноморського флоту Росії у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо на те після завершення дії документа погодяться обидві сторони. В обмін на це Україна отримувала пільговий тариф на російський газ шляхом анулювання митних зборів.

Матеріали справи проти Миколи Азарова

У ДБР зазначили, що проєкт так званих "Харківських угод" перед підписанням навіть не пройшов правової експертизи, передбаченої Законом України "Про міжнародні договори України".

Крім того, слідчі отримали оригінали документів, що свідчать про цілеспрямовані дії колишніх вищих посадових осіб нашої держави проти суверенітету та територіальної цілісності України за вказівкою вищого керівництва Росії.

Зазначається, що ці протиправні вчинки здійснювались за попередньою змовою групи осіб колишнім прем'єр-міністром Миколою Азаровим та експрезидентом Віктором Януковичем. До слова, обидва втікачі у межах цього кримінального провадження наразі оголошені у розшук.

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