Отмечается, что речь идет о подозрении одиозного экс-политика в государственной измене. Об этом сообщили на официальных страницах Офиса генпрокурора и ГБР, которое и будет заниматься досудебным расследованием, сообщает 24 канал.

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Расследование по подозреваемому в государственной измене Николаю Азарову

Государственное бюро расследований получило разрешение Печерского суда на осуществление специального досудебного расследования по делу в отношении бывшего главы правительства Украины Николая Азарова. Приспешника Кремля и подопечного беглого экс-президента подозревают в совершении государственной измены по предварительному сговору группы лиц.

ГБР было установлено, что при подписании 21 апреля 2010 года соглашения между Украиной и Россией о пребывании черноморского флота страны-агрессора на территории нашего государства Азаров действовал в интересах Москвы и повредил суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, а также обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.

Отмечается, что содержание и условия этих так называемых "Харьковских соглашений" были навязаны тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым в преддверии подписания документа. Полностью осознавая последствия подписания этого соглашения для Украины Николай Азаров создал условия для продолжения пребывания черноморского флота России на территории Украины сроком 25 лет.

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По данным следствия, такие действия экс-премьера способствовали наращиванию военной техники и личного состава вооруженных сил России в Украине, которые были использованы страной-агрессором во время оккупации Автономной Республики Крым вместе с Севастополем в 2014 году.

Что известно о так называемых "Харьковских соглашениях"

Соглашение между Украиной и Россией, подписанное Януковичем и Медведевым 21 апреля 2010 года. По ней срок пребывания черноморского флота России в Севастополе был продлен с 2017 по 2042 год с автоматическим продлением на 5 лет, если на то после завершения действия документа согласятся обе стороны. В обмен на это Украина получала льготный тариф на российский газ путем аннулирования таможенных пошлин.

Материалы дела против Николая Азарова

В ГБР отметили, что проект так называемых "Харьковских соглашений" перед подписанием даже не прошел правовую экспертизу, предусмотренную Законом Украины "О международных договорах Украины".

Кроме того, следователи получили оригиналы документов, свидетельствующих о целенаправленных действиях бывших высших должностных лиц нашего государства против суверенитета и территориальной целостности Украины по указанию высшего руководства России.

Отмечается, что эти противоправные поступки совершались по предварительному сговору группы лиц бывшим премьер-министром Николаем Азаровым и экс-президентом Виктором Януковичем. К слову, оба беглеца в рамках этого уголовного производства объявлены в розыск.

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