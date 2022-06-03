Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього Президента України. Усе через обставини вчинення ним державної зради.
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Таке рішення суду надає право на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного у випадку його відсутності.
Дані слідства
Слідчі ДБР зазначають, що експрезидент України Віктор Янукович 21 квітня 2010 року порушив вимоги Конституції. Тоді він від імені України у місті Харкові підписав Угоду між Україною та Російською Федерацією.
Нею він продовжив на 25 років строк перебування Чорноморського флоту РФ в Криму, зокрема і місті Севастополь.
Як результат, були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Росії на території України, їх переоснащення й модернізації та надалі – вторгнення й окупації ними Криму.
Яка ситуація в Криму: останні новини
- Російські загарбники вивозять з України крадене зерно. Помітили колони вантажівок на шляху до окупованого Криму.
- Вочевидь, отримання Україною важкого озброєння від союзників викликає у Росії панічні настрої. Адже окупанти різко зменшили кількість своїх кораблів у Чорному морі. Декілька з них відійшло в район тимчасово окупованого Криму.
- Російські окупанти хочуть використати у війні проти України випускників коледжів з тимчасово окупованого Криму. Однак вони будуть лише як "гарматне м'ясо".
- Російські окупанти в Ялті, що у тимчасово окупованому Криму, знесли будівлю, де мешкав головний архітектор міста і автор його знакових споруд.
- Російські військові завантажують ракети на підводні човни. ЗМІ опублікували докази із Південної бухти Севастополя. Відомо, що там стоїть два підводні човни проєкту "Варшав'янка".
- Володимир Зеленський провів нараду з постійним представником президента України в Автономній республіці Крим Тамілою Ташевою та керівниками кримського напрямку української політики.
- Російські окупанти вже понад 3 місяці намагаються захопити Україну. Для цього вони почали формувати резервні підрозділи в тимчасово окупованому Криму.
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