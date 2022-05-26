Про це розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. А їй повідомлення надійшло від жителів українського півострова.

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Історична будівля пережила землетрус та бомбардування Другої світової війни

У знесеному загарбниками будинку жив Микола Краснов, що був головним архітектором Ялти з 1887 по 1899 рік. Саме він став творцем проєктів Лівадійського палацу, собору Олександра Невського у Ялті, палацу "Дюльбер" у Місхорі, Юсупівського палацу в Кореїзі, кінотеатру імені Шевченка у Сімферополі та багатьох інших витворів архітектурного мистецтва. Загалом його доробок налічує 60 авторських споруд.

Примітно, що, за повідомленнями ЗМІ, так званий "кримський відділ всеросійської громади охорони пам'ятників історії і культури" зовсім нещодавно, у квітні 2022 року, передав окупаційній адміністрації" документи, які свідчили про історичну та культурну цінність будівлі.

Що ж, схоже, "відділ охорони" зі своєю роботою не впорався. Адже будівля з більше ніж 100-літньою історією, яка вціліла після землетрусу 1927 року та бомбардування 1941 року, була зруйнована росіянами у 2022.

Зауважимо, що за інформацією російських медіа, будинок Краснова знесли у день "побєдобєсія" – 9 травня, а на його місці планують звести багатоповерхівку.

Людмила Денісова зауважила, що знищення культурної спадщини на тимчасово окупованій території Криму є порушення 4-ї та 5-ї статей Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Вони передбачають, що окупаційна влада повинна поважати, а також забезпечити охорону та збереження культурних цінностей. Однак, вже всі ми знаємо, що Росії байдуже на будь-які конвенції та міжнародне право.

Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти,

– написала Людмила Денісова.

Як Росія нищить нашу культуру

Окупанти знищили не одну культурну пам'ятку в Україні. Серед них – маріупольська синагога 1882-го року, яка потрапила під ворожий обстріл. До слова, у жовтні там встановили інсталяцію у пам'ять про розстріляних у 1941 році євреїв в селищі Агробаза на Донеччині. Здається, після такого, у росіян точно не повинно виникати питань щодо того, чому їх називають "рашистами".

Раніше загарбники обстріляли музей Григорія Сковороди у Сковородинівці на Харківщині. Унаслідок цього спалахнула пожежа, яка охопила аж 280 квадратних метрів. Приміщення музею практично повністю зруйноване, але, на щастя, вдалося врятувати хоча б найцінніші експонати.

На Сумщині, що була тимчасово окупованою ворогом, також потрощили багато пам'яток архітектури. Серед них – будинок управителя маєтками Кеніга та Охтирський краєзнавчий музей.

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