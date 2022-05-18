Так, росіяни відкрили вогонь по Сковородинівці, де розташований музей. Снаряд влучив просто в дах будівлі.

До теми Пожежу в зруйнованому музеї Сковороди на Харківщині загасили: колекція врятована

Спалахнула пожежа площею 280 квадратних метрів. Однак рятувальникам вдалось швидко її загасити.

До речі, під час обстрілу на території музею перебував 35-річний чоловік. Він наглядав за ним. Чоловіка витягли з-під завалів та відвезли до лікарні. У нього було поранення ноги.

Як музей виглядає зараз

Найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, адже їз заздалегідь перемістили в безпечне місце. Однак сама будівля зруйнована. Журналісти 24 каналу побували у Сковородинівці та побачили руйнування на власні очі.

Зруйнований музей Сковороди / Фото Анни Черненко для 24 каналу:

Що відомо про музей

Це був маєток 18 століття. Саме в ньому останні роки свого життя працював Сковорода. Біля нього й був похований. До слова, цього року із дня народження філософа минає 300 років.

Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов наголошував, що окупанти можуть знищити музей, але вони не знищать пам'яті та наших цінностей.

Скільки культурних пам'яток знищили росіяни

Росія безжально руйнує українські культурні пам'ятки. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що вже зафіксували щонайменше 240 таких епізодів. Найбільше – у Харківській, Донецькій та Київській областях.

Багато культурних пам'яток окупанти знищили на Сумщині. Вони спалили пам'ятку архітектури національного значення – будинок управителя маєтками Кеніга. Об'єкт потребує детальної експертизи, зокрема, чи можливо його взагалі відновити. Дивом вцілів "Круглий двір" та головний будинок садиби Кеніга. Їм завдали лише пошкоджень, хоча біля них велись прямі бої.

Правоохоронці фіксують кожен злочин та створюють спеціальну базу доказів. Російські окупанти відповідатимуть за все.

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