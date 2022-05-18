Так, россияне открыли огонь по Сковородиновке, где расположен музей. Снаряд попал прямо в крышу здания.

К теме Пожар в разрушенном музее Сковороды на Харьковщине потушили: коллекция спасена

Вспыхнул пожар площадью 280 квадратных метров. Однако спасателям удалось быстро потушить его.

Кстати, при обстреле на территории музея находился 35-летний мужчина. Он присматривал за музеем. Мужчину вытащили из-под завалов и отвезли в больницу. У него было ранение ноги.

Как музей выглядит сейчас

Самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти, ведь их заранее переместили в безопасное место. Однако само здание разрушено. Журналисты 24 канала побывали в Сковородиновке и увидели разрушения своими глазами.

Разрушенный музей Сковороды / Фото Анны Черненко для 24 канала:

Что известно о музее

Это было имение XVIII века. Именно в нем в последние годы своей жизни работал Сковорода. Возле него и был похоронен. К слову, в этом году со дня рождения философа исполняется 300 лет.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что оккупанты могут уничтожить музей, но они не уничтожат память и наши ценности.

Сколько культурных памятников уничтожили россияне

Россия безжалостно разрушает украинские культурные достопримечательности. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что уже зафиксировали не менее 240 таких эпизодов. Больше всего – в Харьковской, Донецкой и Киевской областях.

Многие культурные достопримечательности оккупанты уничтожили на Сумщине. Они сожгли памятник архитектуры национального значения – дом управляющего поместьями Кенига. Объект нуждается в детальной экспертизе, в частности, возможно ли его вообще восстановить. Чудом уцелел "Круглый двор" и главный дом усадьбы Кенига. Им нанесли только повреждения, хотя возле них велись прямые бои.

Правоохранители фиксируют каждое преступление и создают специальную базу доказательств. Российские оккупанты будут отвечать за все.

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