Росіяни спалили будинок управителя маєтками Кеніга

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко побував у Сумській області та оцінив наслідки так званої "російської весни".

Варте уваги У Маріуполі окупанти зруйнували унікальну пам'ятку архітектури – будинок Гампера

Він повідомив, що від російських військових найбільше постраждали Тростянець та Охтирка. Зокрема, за інформацією міністра, у Тростянці зруйновано 20% житлових приміщень.

Ткаченко розповів, що російські війська спалили пам'ятку архітектури національного значення – будинок управителя маєтками Кеніга. Вони це зробили, коли відступали.

Як розповів міністр, об'єкт потребує детальної експертизи на предмет можливості відновлення.

Наслідки обстрілів на Сумщині / Фото з телеграму Ткаченка

Разом з тим, є будівлі, які дивом вціліли. Йдеться про пам'ятку архітектури національного значення "Круглий двір" та головний будинок садиби Кеніга.

Ткаченко повідомив, що цим об'єктам завдали лише пошкоджень, хоча біля них велись прямі бої.

Дивіться також Пережив дві Світові війни: росіяни знищили історичний будинок у Маріуполі

Азербайджан готовий допомогти відновити Охтирський краєзнавчий музей

Міністр Ткаченко заявив, що російські військові пошкодили історичну будівлю XIX століття Охтирського краєзнавчого музею.

Водночас щодо цього об'єкту є позитивні новини. За словами міністра, почесний Консул Азербайджану Афган Салманов висловив готовність його країни допомогти у відновленні об'єкту.

Вас це може зацікавити – Зруйнована Київщина: як окупанти зламали життя людей: дивіться відео