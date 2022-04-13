Російські окупанти продовжують знищувати Маріуполь у спробі захоплення міста. Варвари готові стерти з обличчя землі житлові та історичні будинки.

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Знищення історичного будинку

Один зі снарядів росіян знищив будинок, який пережив дві Світові війни. У 2014 році переселенці з Донецька заснували у ньому свій бізнес, але після однієї з атак росіян будинок знищено.

Будинок до та після вторгнення росіян / Фото mrpl.city

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