Війська РФ бомбами та ракетами зруйнували будівлю

Російські варвари знищили одну з туристичних візитівок Маріуполя. Місцевим журналістам вдалося отримати свіжі фотографії пам'ятки архітектури.

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Війська РФ бомбами та ракетами зруйнували будівлю, пробивши стіни.

Зауважимо, що будинок побудований у XIX сторіччі у готичному стилі.

Першим відомим власником будівлі із середини XIX століття вважається судово-медичний експерт Фрідріх Вільгельмович Гампер.



Будинок Гампера / Фото Євгена Сокирко

Раніше у Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що через російське вторгнення на території України понад 160 об'єктів культурної спадщини зазнали ушкоджень.

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