Войска РФ бомбами и ракетами разрушили здание
Российские варвары уничтожили одну из туристических визиток Мариуполя. Местным журналистам удалось получить свежие фотографии памятника архитектуры.
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Войска РФ бомбами и ракетами разрушили здание, пробив стены.
- Заметим, что здание построено в XIX веке в готическом стиле.
- Первым известным владельцем здания с середины XIX века считается судебно-медицинский эксперт Фридрих Вильгельмович Гампер.
Дом Гампера / Фото Евгения Сокирко
Ранее в Министерстве культуры и информационной политики заявили, что из-за российского вторжения на территории Украины более 160 объектов культурного наследия получили повреждения.
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