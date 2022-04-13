Войска РФ бомбами и ракетами разрушили здание

Российские варвары уничтожили одну из туристических визиток Мариуполя. Местным журналистам удалось получить свежие фотографии памятника архитектуры.

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Войска РФ бомбами и ракетами разрушили здание, пробив стены.

Заметим, что здание построено в XIX веке в готическом стиле.

Первым известным владельцем здания с середины XIX века считается судебно-медицинский эксперт Фридрих Вильгельмович Гампер.



Дом Гампера / Фото Евгения Сокирко

Ранее в Министерстве культуры и информационной политики заявили, что из-за российского вторжения на территории Украины более 160 объектов культурного наследия получили повреждения .