Информации об объектах на оккупированных территориях – нет

Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Он заявил, что на данный момент уже зафиксировано более 160 объектов культурного наследия, которые получили повреждения или разрушения из-за российской агрессии.

По словам Ткаченко, на сайте министерства ведется учет объектов, которые повредили оккупанты. Он отметил, что информации о части объектов нет, поскольку они в городах, которые временно оккупированы.

На сегодня мы ведем официальный учет на странице министерства, это около 166 объектов культурного наследия, которые подверглись решению или были повреждены во время российского нашествия. О некоторых объектах мы еще не знаем, поскольку они на полностью оккупированных территориях,

– сказал Ткаченко.

Министр добавил, что все преступления россиян в отношении культурного наследия Украины документируются, чтобы впоследствии разрушенные объекты были восстановлены благодаря репарациям со стороны России.

Параллельно Украина обсуждает с партнерами создание фонда, чтобы в будущем они присоединились к восстановлению культурных объектов.

"Так же мы ведем разговоры с нашими западными партнерами о необходимости создания объединенного фонда стран, которые нас поддерживают, который бы после победы занимался восстановлением и реставрацией культурного наследия Украины", – резюмировал министр.

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