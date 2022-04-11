Інформації про об'єкти на окупованих територіях – нема

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Він заявив, що на цей момент вже зафіксовано понад 160 об'єктів культурної спадщини, які зазнали пошкоджень або руйнувань через російську агресією.

За словами Ткаченка, на сайті міністерства ведеться облік об'єктів, які пошкодили окупанти. Він зауважив, що інформації про частину об'єктів немає, оскільки вони в містах, які тимчасово окуповані.

На сьогодні ми ведемо офіційний облік на сторінці міністерства, це близько 166 об'єктів культурної спадщини, які зазнали вирішення або були пошкоджені під час російської навали. Про деякі об'єкти ми ще не знаємо, оскільки вони на повністю окупованих територіях,

– сказав Ткаченко.

Міністр додав, що всі злочини росіян щодо культурної спадщини України документуються, щоб згодом зруйновані об'єкти були відновлені завдяки репараціям з боку Росії.

Паралельно Україна обговорює з партнерами створення фонду, щоб у майбутньому вони долучилися до відновлення культурних об'єктів.

"Так само ми ведемо розмови з нашими західними партнерами про необхідність створення об'єднаного фонду країн, які нас підтримують, який би після перемоги займався відновленням та реставрацією культурної спадщини України", – резюмував міністр.

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