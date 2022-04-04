Позицію Міністерства культури та інформаційної політики України оприлюднив його глава Олександр Ткаченко. Зупинити співпрацю також треба з тими представниками Росії за кордоном, хто відверто виступає на підтримку війни або не може висловити свою чітку позицію.

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Неможливе жодне примирення через культуру, – Ткаченко

Окрім того, закликаємо відмовитись від співпраці в будь-яких проєктах з тими діячами культури, хто, порушуючи українське законодавство, перетинав кордони тимчасово окупованих українських територій – Луганської і Донецької областей та Крим,

– наголосив Ткаченко.

Міністр зауважив: під час війни не може і мовитись про якесь примирення через культури. Будь-які тези про "братні народи" і спільну культуру є лише маніпулятивними.

Кремль використовує культуру як пропагандистське знаряддя

Кремль використовує культуру як пропагандистське знаряддя за прикладом фашистів. Намагання зараз, під час активних бойових дій на нашій території, давати слово на одних майданчиках представникам агресора та України – є спробою нівелювати жахіття війни,

– додав міністр.

Мінкульт звернувся до українських митців за кордоном. Вони мають бути голос української культури на світових сценах. Попри це, Ткаченко закликав не ізолювати тих російських митців, які виступають ізі рішучим засудженням війни в Україні.