Позицию Министерства культуры и информационной политики обнародовал его глава Александр Ткаченко. Остановить сотрудничество также следует с теми представителями России за рубежом, кто откровенно выступает в поддержку войны или не может выразить свою четкую позицию.

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Невозможно ни одно примирение через культуру, – Ткаченко

Кроме того, призываем отказаться от сотрудничества в любых проектах с теми деятелями культуры, кто, нарушая украинское законодательство, пересекал границы временно оккупированных украинских территорий – Луганской и Донецкой областей и Крым,

– подчеркнул Ткаченко.

Министр отметил: во время войны не может и говориться о каком-то примирении через культуру. Любые тезисы о "братских народах" и общей культуре только манипулятивны.

Кремль использует культуру как пропагандистское орудие

Кремль использует культуру как пропагандистское орудие по примеру фашистов. Попытки сейчас, во время активных боевых действий на нашей территории, давать слово на одних площадках представителям агрессора и Украины – попытка нивелировать ужасы войны,

– добавил министр.

Минкульт обратился к украинским деятелям культуры за границей. Они должны быть голосом украинской культуры на мировых сценах. Несмотря на это, Ткаченко призвал не изолировать тех российских деятелей культуры, которые выступают с решительным осуждением войны в Украине.

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