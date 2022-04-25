Як повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, станом на 25 квітня задокументовано 242 епізоди воєнних злочинів окупантів проти української культурної спадщини.
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Список пошкоджених та зруйнованих об'єктів
- Пошкоджено або повністю зруйновано численні пам’ятки архітектури, історичні будівлі, релігійні об’єкти, театри, меморіали. Руйнувань зазнають і пам’ятки сакральної архітектури.
- Нещодавно окупанти обстріляли острів Хортиця на Запоріжжі, що є осередком українського козацтва.
- На Київщині пошкоджена будівля початку XX століття – Макарівська публічна бібліотека.
- На Харківщині від обстрілів постраждав старовинний Будинок вчителя 1925 року та низку історичних пам’яток.
- На Луганщині росіяни зруйнували щонайменше 7 православних храмів.
- Також зазнали руйнувань ісламський культурний центр "Бісмілля" в Сєвєродонецьку та молитовне приміщення ЄХБ у Метьолкіному.
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