Як повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, станом на 25 квітня задокументовано 242 епізоди воєнних злочинів окупантів проти української культурної спадщини.

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Список пошкоджених та зруйнованих об'єктів

  • Пошкоджено або повністю зруйновано численні пам’ятки архітектури, історичні будівлі, релігійні об’єкти, театри, меморіали. Руйнувань зазнають і пам’ятки сакральної архітектури.
  • Нещодавно окупанти обстріляли острів Хортиця на Запоріжжі, що є осередком українського козацтва.
  • На Київщині пошкоджена будівля початку XX століття – Макарівська публічна бібліотека.
  • На Харківщині від обстрілів постраждав старовинний Будинок вчителя 1925 року та низку історичних пам’яток.
  • На Луганщині росіяни зруйнували щонайменше 7 православних храмів.
  • Також зазнали руйнувань ісламський культурний центр "Бісмілля" в Сєвєродонецьку та молитовне приміщення ЄХБ у Метьолкіному.

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