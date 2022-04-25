Как сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, по состоянию на 25 апреля задокументировано 242 эпизода военных преступлений оккупантов против украинского культурного наследия.
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Список поврежденных и разрушенных объектов
- Повреждены или полностью разрушены многочисленные монументы архитектуры, исторические здания, религиозные объекты, театры, мемориалы. Разрушениям подвергаются и памятники сакральной архитектуры.
- Недавно оккупанты обстреляли остров Хортица в Запорожской области, являющийся центром украинского казачества.
- В Киевской области повреждено здание начала XX века – Макаровская публичная библиотека.
- В Харьковской области от обстрелов пострадал старинный Дом учителя 1925 года и ряд исторических памятников.
- В Луганской области россияне разрушили по меньшей мере 7 православных храмов.
- Также подверглись разрушениям исламский культурный центр "Бисмилля" в Северодонецке и молитвенное помещение ЕХБ в Метелкино.
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