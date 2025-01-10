Хто може виїжджати за кордон та що для цього потрібно – розповідає 24 Канал. Нагадаємо, мобілізацію та дію воєнного стану в Україні було продовжено строком на 90 днів – тобто до 7 лютого 2025 року.

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Хто має право на виїзд за кордон

Згідно з українським законодавством, кордон можуть перетинати:

чоловіки, старші 60 років;

особи з інвалідністю;

чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років або є батьками трьох чи більше неповнолітніх дітей;

ті, хто виховує дитину з інвалідністю;

якщо особа супроводжує дружину чи батьків з інвалідністю;

особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни;

чоловіки, які були зняті з військового обліку за станом здоров'я або є тимчасово непридатними до служби;

ті, хто здійснює постійний догляд за особами з інвалідністю або іншими людьми, які потребують стороннього догляду.

Важливо! З 17 липня 2024 року всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи під час перетину кордону. Також особи, які мають відстрочку від мобілізації, можуть виїхати за кордон лише за наявності відповідної відмітки у військових документах.

Варто зазначити, що чоловіки, які проживають за кордоном, тепер більше не мають права виїжджати з України під час воєнного стану.

Також певні особливості стосуються виїзду для студентів. Щоб перетнути кордон, студенту потрібно:

бути віком від 18 до 22 років;

не підлягати призову під час мобілізації;

стати учасником академічної стабільності строком на один семестр;

здобувати освіту на денній формі навчання;

здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якого фаху або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Для чоловіків з робочим контрактом за кордоном також є окремі правила. Для виїзду їм необхідно мати офіційно оформлений контракт, дозвіл на виїзд від військкомату та документи, що підтверджують мету поїздки.

Водночас варто зазначити, що під час воєнного стану законодавство може змінюватися, саме тому варто консультуватися з офіційними джерелами перед плануванням виїзду за кордон.