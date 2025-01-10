Кто может выезжать за границу и что для этого нужно – рассказывает 24 Канал. Напомним, мобилизацию и действие военного положения в Украине было продлено сроком на 90 дней – то есть до 7 февраля 2025 года.

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Кто имеет право на выезд за границу

Согласно украинскому законодательству, границу могут пересекать:

мужчины, старше 60 лет;

лица с инвалидностью;

мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет или являются родителями трех или более несовершеннолетних детей;

те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью;

если лицо сопровождает жену или родителей с инвалидностью;

лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны;

мужчины, которые были сняты с воинского учета по состоянию здоровья или временно непригодны к службе;

те, кто осуществляет постоянный уход за лицами с инвалидностью или другими людьми, которые нуждаются в постороннем уходе.

Важно! С 17 июля 2024 года все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы при пересечении границы. Также лица, которые имеют отсрочку от мобилизации, могут выехать за границу только при наличии соответствующей отметки в военных документах.

Стоит отметить, что мужчины, проживающих за рубежом, теперь больше не имеют права выезжать из Украины во время военного положения.

Также определенные особенности касаются выезда для студентов. Чтобы пересечь границу, студенту нужно:

быть в возрасте от 18 до 22 лет;

не подлежать призыву во время мобилизации;

стать участником академической стабильности сроком на один семестр;

получать образование на дневной форме обучения;

получать образовательную степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Для мужчин с рабочим контрактом за рубежом также есть отдельные правила. Для выезда им необходимо иметь официально оформленный контракт, разрешение на выезд от военкомата и документы, подтверждающие цель поездки.

В то же время стоит отметить, что во время военного положения законодательство может меняться, именно поэтому стоит консультироваться с официальными источниками перед планированием выезда за границу.