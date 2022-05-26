Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. А ей сообщение пришло от жителей украинского полуострова.

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Историческое здание пережило землетрясение и бомбардировку Второй мировой войны

В снесенном захватчиками доме жил Николай Краснов, являвшийся главным архитектором Ялты с 1887 по 1899 год. Именно он стал создателем проектов Ливадийского дворца, собора Александра Невского в Ялте, дворца Дюльбер в Мисхоре, Юсуповского дворца в Кореизе, кинотеатра имени Шевченко в Симферополе и многих других произведений архитектурного искусства. В общей сложности его наследие насчитывает 60 авторских сооружений.

Примечательно, что, по сообщениям СМИ, так называемый "крымский отдел всероссийской общины охраны памятников истории и культуры" совсем недавно, в апреле 2022 года, передал оккупационной администрации документы, свидетельствовавшие об исторической и культурной ценности здания.

Что ж, похоже, "отдел охраны" со своей работой не справился. Ведь здание с более чем 100-летней историей, уцелевшей после землетрясения 1927 года и бомбардировки 1941 года, было разрушено россиянами в 2022 году.

Отметим , что по информации российских медиа, дом Краснова снесли в день "победобеседания" - 9 мая, а на его месте планируют построить многоэтажку.

Людмила Денисова отметила, что уничтожение культурного наследия на временно оккупированной территории Крыма есть нарушение 4-й и 5-й статей Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Они предполагают, что оккупационные власти должны уважать, а также обеспечить охрану и сохранение культурных ценностей. Однако уже все мы знаем, что России безразлично любые конвенции и международное право.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты,

– написала Людмила Денисова.

Как Россия уничтожает нашу культуру

Оккупанты уничтожили не одну культурную достопримечательность в Украине. Среди них – мариупольская синагога 1882 года , попавшая под вражеский обстрел. К слову, в октябре там установили инсталляцию в память о расстрелянных в 1941 году евреях в поселке Агробаза Донецкой области. Кажется, после такого, у россиян точно не должно возникать вопросов, почему их называют "рашистами".

Ранее захватчики обстреляли музей Григория Сковороды в Сковородиновке Харьковской области. В результате этого вспыхнул пожар, охвативший 280 квадратных метров. Помещение музея практически полностью разрушено, но, к счастью, удалось спасти хотя бы ценные экспонаты.

На Сумщине, временно оккупированной врагом, также разбили многие памятники архитектуры . Среди них – дом управляющего поместьями Кениг и Ахтырский краеведческий музей.

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