Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. К сообщению прикрепили фотографии разрушений. В октябре 2021 года в синагоге установили инсталляцию в память о жертвах расстрелянных в 1941 году евреев в поселке Агробаза Донецкой области.

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В очередной раз подтверждают свой позорный статус "рашистов". Российские "освободители" уничтожают все на своем пути и по количеству военных преступлений уже переплюнули нацистов.

– написали в городском совете.

Сообщается, что мариупольская синагога попала во вражеский обстрел. В результате было разрушено здание старой синагоги и помещение центра общины.

"Настоящие варвары современности!" – подписали фотографии разрушений в Мариупольском городском совете.

Последствия "освобождения" россиянами синагоги в Мариуполе / фото Мариупольский городской совет

Что известно о здании мариупольской синагоги

В письменных источниках сообщается, что синагога в Мариуполе появилась в 1882 году. В книге Мариуполь и его окрестности говорится, что одним из инициаторов открытия синагоги был Иосиф Авербах, отец выдающегося офтальмолога Михаила Иосифовича Авербаха.

Здание синагоги на 2021 год / фото "Город Мариуполь"

В 30-х годах синагога перешла в руки советской власти. Тогда местные жители удивлялись, что здание не превратилось в руины, как большинство сакральных объектов того времени.

Во время оккупации фашистской Германией в здании синагоги был госпиталь, а также пункт сбора остарбайтеров для отправки на принудительные работы. Впоследствии довольно долго там размещалось медицинское училище. После этого – заочная школа. Синагога служила и гимнастическим залом, конторой Дипромеза (Государственный институт по проектированию металлургических заводов) и морской школой.

Старинное здание синагоги / фото "Город Мариуполь"

Художественные мероприятия в синагоге

Здание синагоги стало настоящей площадкой для художественной деятельности. Так, в 2021 году в рамках пакета инициатив "Диалог на языке искусства" в синагоге состоялись 2 фестиваля, концерты классической музыки "Mariupol Classic", спектакли, экскурсии и перформансы. Отмечается, что только "Ночь музеев" привлекла к синагоге более 10 тысяч мариупольцев.

Планы на будущее синагоги, которую разрушили бестолковые россияне

По данным издания "Город Мариуполь", в здание старинной синагоги планировали вдохнуть жизнь. Главный раввин еврейского сообщества Мариуполя Менахем Мендел Коен рассказывал, что мариупольская синагога была очень хорошим зданием. Именно поэтому еврейское общество и представители Мариупольской городской власти стремились сохранить и воссоздать это величество. В планах было воспроизведение бывшей синагоги, которая стала бы действующим молитвенным зданием для всех евреев Мариуполя.

Надеемся, что этот план еще удастся претворить в жизнь после деоккупации города и возвращения его в состав Украины.

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