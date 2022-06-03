Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего Президента Украины. Все из-за обстоятельств совершения им государственной измены.

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Такое решение суда дает право на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в случае его отсутствия.

Данные следствия

Следователи ДБР отмечают, что экспрезидент Украины Виктор Янукович 21 апреля 2010 нарушил требования Конституции. Тогда он от имени Украины в Харькове подписал Соглашение между Украиной и Российской Федерацией.

Ею он продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, в том числе и в городе Севастополь.

Как результат, были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск России на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжения и оккупации Крыма.

Какая ситуация в Крыму: последние новости

Российские захватчики вывозят из Украины украденное зерно. Заметили колонны грузовиков по пути в оккупированный Крым.

Очевидно, что получение Украиной тяжелого вооружения от союзников вызывает в России панические настроения. Ведь кафиры резко уменьшили количество своих кораблей в Черном море. Несколько из них отошли в район временно оккупированного Крыма.

Российские кафиры хотят использовать в войне против Украины выпускников колледжей из временно оккупированного Крыма. Однако они будут только как "пушечное мясо".

Российские кафиры в Ялте, что во временно оккупированном Крыму, снесли здание, где жил главный архитектор города и автор его знаковых построек.

Российские военные загружают ракеты на подлодки. СМИ опубликовали доказательства Южной бухты Севастополя. Известно, что там стоит две подлодки проекта "Варшавянка".

Владимир Зеленский провел совещание с постоянным представителем президента Украины в Автономной республике Крым Тамилой Ташевой и руководителями крымского направления украинской политики.

Российские кафиры уже более 3 месяцев пытаются захватить Украину. Для этого они начали формировать резервные подразделения во временно оккупированном Крыму.

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