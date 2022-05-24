Впоследствии эти подразделения планируют перебросить воевать в Украину. Такую информацию сообщили в строительстве Генштаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 24 мая.

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На временно оккупированной территории АР Крым противник формирует резервные подразделения для ведения боевых действий на территории Украины,
– говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на всех увлеченных территориях россияне продолжают нарушать права местных жителей. Они препятствуют свободному передвижению и создают искусственные условия для развития гуманитарного кризиса.

Буданов говорит, что до конца года ВСУ зайдут в Крым

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов убежден, что к концу 2022 года украинские военные перейдут административную границу с оккупированным Крымом. Ведь ресурсы у Кремля ограничены, их хватит еще на 12 месяцев. Активная фаза боевых действий должна пойти на максимальный спад уже в конце этого года.

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