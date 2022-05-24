Згодом ці підрозділи планують перекинути воювати в Україну. Таку інформацію повідомили у зведенні Генштабу Збройних Сил України станом на 18:00 24 травня.

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На тимчасово окупованій території АР Крим противник формує резервні підрозділи для ведення бойових дій на території України,
– мовиться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що на всіх захоплених територіях росіяни продовжують порушувати права місцевих мешканців. Вони перешкоджають вільному пересуванню та створюють штучні умови для розвитку гуманітарної кризи.

Буданов каже, що до кінця року ЗСУ зайдуть в Крим

Голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов переконаний, що до кінця 2022 року українські військові перейдуть адміністративний кордон з окупованим Кримом. Адже ресурси у Кремля обмежені, їх вистачить ще на 12 місяців. Активна фаза бойових дій має піти на максимальний спад вже наприкінці цього року.

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Останні новини з тимчасово окупованого півострова

До теми дивіться відео про те, що росіяни погрожують українцям на окупованих територіях: