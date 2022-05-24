Згодом ці підрозділи планують перекинути воювати в Україну. Таку інформацію повідомили у зведенні Генштабу Збройних Сил України станом на 18:00 24 травня.

Читайте також На Херсонщині окупанти відмовилися від псевдореферендуму: тепер хочуть "губернію" з Кримом

На тимчасово окупованій території АР Крим противник формує резервні підрозділи для ведення бойових дій на території України,

– мовиться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що на всіх захоплених територіях росіяни продовжують порушувати права місцевих мешканців. Вони перешкоджають вільному пересуванню та створюють штучні умови для розвитку гуманітарної кризи.

Буданов каже, що до кінця року ЗСУ зайдуть в Крим

Голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов переконаний, що до кінця 2022 року українські військові перейдуть адміністративний кордон з окупованим Кримом. Адже ресурси у Кремля обмежені, їх вистачить ще на 12 місяців. Активна фаза бойових дій має піти на максимальний спад вже наприкінці цього року.

Цікаво Найстрашніша війна, за яку мало платять: кадрові російські військові шоковані своїми зарплатами

Останні новини з тимчасово окупованого півострова

Медичний персонал з Криму масово відправляють на війну в Україну. Усе це відбувається під прикриттям "добровільної згоди". Так, в захоплені Донецьк, Луганськ та Маріуполь росіяни відправили з півострова 30 медиків.

У Криму зафіксували діяльність самоорганізованого партизанського руху. Відважні місцеві мешканці збирають інформацію про пересування російської техніки, а також "нагадують" окупантам, що Крим – це Україна.

За даними ЗМІ, Росія тримає у Південній бухті в Криму 2 кораблі свого Чорноморського флоту.

Російські військові блокують виїзди з окупованої Херсонської області, щоб місцеві мешканці не могли виїхати на підконтрольну Україні територію. Натомість загарбники намагаються скерувати усіх в Крим. Наразі це єдиний доступний напрямок для виїзду.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що будівлю окупаційної "адміністрації" в Євпаторії облили синьо-жовтою фарбою. Чиновник висловив сподівання, що згодом підірвуть і міст через Керченську протоку.

До теми дивіться відео про те, що росіяни погрожують українцям на окупованих територіях: