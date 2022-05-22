Оперативною інформацією поділилась пресслужба Представництва українського президента в Криму. За їхніми словами, медперсонал відправляють на війну в Україні нібито "добровільно".
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Росія уже направила понад 30 медиків із Криму
Про залучення Росією кримських медиків у війні на Україні стало відомо з відкритих джерел. Російські загарбники розпочали "добровільне відправлення". Уже направили перших 30 медиків.
Медперсонал опинився на окремих частинах Донецької та Луганської областей, які тимчасово захоплені росіянами. Ба більше, медиків направили й до поки окупованого та заблокованого Маріуполя.
Зауважимо, що ще раніше Представництво попереджало про плани окупаційних адміністрацій залучити медиків з тимчасово окупованого Криму на війну проти України.
Про це стало відомо ще на початку квітня. Річ у тім, що у лікарнях української Донеччини та Луганщини не вистачає кваліфікованого персоналу через війну. Почалась ціла прихована мобілізація лікарів із захопленого півострова.
У представництві українського президента в Криму закликають громадян України в поки окупованому Криму взагалі не зголошуватися на будь-які "добровільні вчинки" для росіян. Медики лише є "живою силою" для потреб Кремля.
Важкохворий дітей насильно вивозять у Крим
Також підконтрольні окупаційним адміністраціям волонтерські організації, звітують про незаконне вивезення важкохворих українських дітей. Представництву вдалося дізнатись про 3 дітей, яких вивезли з Мелітопольського району до окупованого Криму для нібито "лікування".
Важкохворі діти дійсно потребують лікування, але штучно створені окупантами гумкризи та блокування виїзду з окремих районів Херсонської, Запорізької та Донецької областей не дають змоги отримати їм необхідне обстеження та лікування,
– наголосили у Представництві.
Загалом російські окупанти вчергове порушують права дітей, а їхнє вивезення ж використовують для знімання власних пропагандистських історій на телебаченні.
Ситуація в окупованому Криму: останні новини
- Біля севастопольського зернового термінала знову зафіксували судно класу балкер. Це спеціальний плавальний засіб для перевезення вантажів насипом, зокрема зерна. Річ у тім, що Росія постачає Сирії зерно, яке вкрала в України.
- Російські окупанти затримали художника з Євпаторії. Він облив жовтою та блакитною фарбою будівлю окупаційної "влади". У такий спосіб митець виступив проти війни Росії з Україною та ще раз нагадав загарбникам, що Крим – це Україна.
- Російські нелюди продовжують блокувати виїзд із Херсонщини. Українці намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію, однак російська війська намагаються спрямувати їх у Крим.
- Підрозділи ворожої армії далі відправляють у Крим для відновлення боєздатності. Це стається через те, що російські військові зазнають колосальних втрат на війні з українцями.
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