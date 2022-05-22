Оперативною інформацією поділилась пресслужба Представництва українського президента в Криму. За їхніми словами, медперсонал відправляють на війну в Україні нібито "добровільно".

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Росія уже направила понад 30 медиків із Криму

Про залучення Росією кримських медиків у війні на Україні стало відомо з відкритих джерел. Російські загарбники розпочали "добровільне відправлення". Уже направили перших 30 медиків.

Медперсонал опинився на окремих частинах Донецької та Луганської областей, які тимчасово захоплені росіянами. Ба більше, медиків направили й до поки окупованого та заблокованого Маріуполя.

Зауважимо, що ще раніше Представництво попереджало про плани окупаційних адміністрацій залучити медиків з тимчасово окупованого Криму на війну проти України.

Про це стало відомо ще на початку квітня. Річ у тім, що у лікарнях української Донеччини та Луганщини не вистачає кваліфікованого персоналу через війну. Почалась ціла прихована мобілізація лікарів із захопленого півострова.

Зауважте! Окупанти розгорнули цілу кампанію серед місцевих медиків, щоб вони їхали працювати на Донбас під час запеклих бойових дій. Росії були терміново потрібні люди, які змогли б надавати медпослуги пораненим російським військовим.

У представництві українського президента в Криму закликають громадян України в поки окупованому Криму взагалі не зголошуватися на будь-які "добровільні вчинки" для росіян. Медики лише є "живою силою" для потреб Кремля.

Важкохворий дітей насильно вивозять у Крим

Також підконтрольні окупаційним адміністраціям волонтерські організації, звітують про незаконне вивезення важкохворих українських дітей. Представництву вдалося дізнатись про 3 дітей, яких вивезли з Мелітопольського району до окупованого Криму для нібито "лікування".

Важкохворі діти дійсно потребують лікування, але штучно створені окупантами гумкризи та блокування виїзду з окремих районів Херсонської, Запорізької та Донецької областей не дають змоги отримати їм необхідне обстеження та лікування,

– наголосили у Представництві.

Загалом російські окупанти вчергове порушують права дітей, а їхнє вивезення ж використовують для знімання власних пропагандистських історій на телебаченні.

Ситуація в окупованому Криму: останні новини

Біля севастопольського зернового термінала знову зафіксували судно класу балкер. Це спеціальний плавальний засіб для перевезення вантажів насипом, зокрема зерна. Річ у тім, що Росія постачає Сирії зерно, яке вкрала в України.

Російські окупанти затримали художника з Євпаторії. Він облив жовтою та блакитною фарбою будівлю окупаційної "влади". У такий спосіб митець виступив проти війни Росії з Україною та ще раз нагадав загарбникам, що Крим – це Україна.

Російські нелюди продовжують блокувати виїзд із Херсонщини. Українці намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію, однак російська війська намагаються спрямувати їх у Крим.

Підрозділи ворожої армії далі відправляють у Крим для відновлення боєздатності. Це стається через те, що російські військові зазнають колосальних втрат на війні з українцями.

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