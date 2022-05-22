Оперативной информацией поделилась пресс-служба Представительства украинского президента в Крыму. По их словам, медперсонал отправляют на войну в Украине якобы "добровольно".
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Россия уже направила более 30 медиков из Крыма
О привлечении Россией крымских медиков к войне в Украине стало известно из открытых источников. Российские захватчики начали "добровольную отправку". Уже направили первых 30 медиков.
Медперсонал оказался на отдельных частях Донецкой и Луганской областей, временно захваченных россиянами. Более того, медиков направили и в пока оккупированный и заблокированный Мариуполь.
Заметим, что еще раньше представительство предупреждало о планах оккупационных администраций привлечь медиков из временно оккупированного Крыма на войну против Украины.
Об этом стало известно еще в начале апреля. Дело в том, что в больницах украинского Донбасса и Луганщины не хватает квалифицированного персонала из-за войны. Началась целая скрытая мобилизация врачей с захваченного полуострова.
В представительстве украинского президента в Крыму призывают граждан Украины в пока оккупированном Крыму вообще не заявлять о каких-либо "добровольных поступках" для россиян. Медики только "живая сила" для нужд Кремля.
Тяжелобольных детей насильственно вывозят в Крым
Также подконтрольные оккупационным администрациям волонтерские организации отчитываются о незаконном вывозе тяжелобольных украинских детей. Представительству удалось узнать о 3 детях, которых вывезли из Мелитопольского района в оккупированный Крым для якобы "лечения".
Тяжелобольные дети действительно нуждаются в лечении, но искусственно созданные оккупантами гумкризисы и блокировки выезда из отдельных районов Херсонской, Запорожской и Донецкой областей не позволяют получить им необходимое обследование и лечение,
– отметили в Представительстве.
В целом российские оккупанты в очередной раз нарушают права детей, а их вывоз используют для съемки собственных пропагандистских историй на телевидении.
Ситуация в оккупированном Крыму: последние новости
- Возле севастопольского зернового терминала снова зафиксировали судно класса балкер. Это специальное плавательное средство для перевозки грузов насыпью, в частности, зерна. Дело в том, что Россия поставляет Сирии зерно, которое украло у Украины.
- Российские окупанты задержали художника из Евпатории. Он облил желтой и голубой краской здание оккупационной "власти". Таким образом, художник выступил против войны России с Украиной и еще раз напомнил захватчикам, что Крым – это Украина.
- Российские изверги продолжают блокировать выезд из Херсона. Украинцы пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию, однако российские войска пытаются направить их в Крым.
- Подразделения вражеской армии отправляют в Крым для восстановления боеспособности. Это происходит из-за того, что российские военные терпят колоссальные потери на войне с украинцами.
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