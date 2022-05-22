Оперативной информацией поделилась пресс-служба Представительства украинского президента в Крыму. По их словам, медперсонал отправляют на войну в Украине якобы "добровольно".

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Россия уже направила более 30 медиков из Крыма

О привлечении Россией крымских медиков к войне в Украине стало известно из открытых источников. Российские захватчики начали "добровольную отправку". Уже направили первых 30 медиков.

Медперсонал оказался на отдельных частях Донецкой и Луганской областей, временно захваченных россиянами. Более того, медиков направили и в пока оккупированный и заблокированный Мариуполь.

Заметим, что еще раньше представительство предупреждало о планах оккупационных администраций привлечь медиков из временно оккупированного Крыма на войну против Украины.

Об этом стало известно еще в начале апреля. Дело в том, что в больницах украинского Донбасса и Луганщины не хватает квалифицированного персонала из-за войны. Началась целая скрытая мобилизация врачей с захваченного полуострова.

Заметьте! Оккупанты развернули целую кампанию среди местных медиков, чтобы они ехали работать на Донбасс во время ожесточенных боевых действий. России были срочно нужны люди, которые смогли бы оказывать медуслуги раненым российским военным.

В представительстве украинского президента в Крыму призывают граждан Украины в пока оккупированном Крыму вообще не заявлять о каких-либо "добровольных поступках" для россиян. Медики только "живая сила" для нужд Кремля.

Тяжелобольных детей насильственно вывозят в Крым

Также подконтрольные оккупационным администрациям волонтерские организации отчитываются о незаконном вывозе тяжелобольных украинских детей. Представительству удалось узнать о 3 детях, которых вывезли из Мелитопольского района в оккупированный Крым для якобы "лечения".

Тяжелобольные дети действительно нуждаются в лечении, но искусственно созданные оккупантами гумкризисы и блокировки выезда из отдельных районов Херсонской, Запорожской и Донецкой областей не позволяют получить им необходимое обследование и лечение,

– отметили в Представительстве.

В целом российские оккупанты в очередной раз нарушают права детей, а их вывоз используют для съемки собственных пропагандистских историй на телевидении.

Ситуация в оккупированном Крыму: последние новости

Возле севастопольского зернового терминала снова зафиксировали судно класса балкер. Это специальное плавательное средство для перевозки грузов насыпью, в частности, зерна. Дело в том, что Россия поставляет Сирии зерно, которое украло у Украины.

Российские окупанты задержали художника из Евпатории. Он облил желтой и голубой краской здание оккупационной "власти". Таким образом, художник выступил против войны России с Украиной и еще раз напомнил захватчикам, что Крым – это Украина.

Российские изверги продолжают блокировать выезд из Херсона. Украинцы пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию, однако российские войска пытаются направить их в Крым.

Подразделения вражеской армии отправляют в Крым для восстановления боеспособности. Это происходит из-за того, что российские военные терпят колоссальные потери на войне с украинцами.

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