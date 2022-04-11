В оккупированном Крыму развернули целую кампанию среди местных медиков, чтобы они ехали в ОРДЛО на время боевых действий.

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В ОРДЛО мобилизовали на войну медиков

Поэтому в местных больницах банально нет достаточно врачей. Поэтому оккупантам срочно требуются люди, которые смогли бы оказывать медицинские услуги раненым российским военным.

В Представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым подчеркнули, что формально эта "поездка" добровольна, но вполне реально, что так происходит скрытая мобилизация медиков из оккупированного Крыма.

Учитывая, что граждане Украины из временно оккупированного Крыма, работающие в учреждениях здравоохранения, не изъявляют желания участвовать в подобных шагах оккупационных администраций, существует угроза их принудительного привлечения к войне, – говорится в сообщении.

Там призывают граждан Украины в оккупированном Крыму вообще не заявлять о любых добровольных поступках для россиян. Есть риск, что людей просто перекинут в ОРДЛО и используют для нужд армии оккупантов.

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