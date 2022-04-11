В окупованому Криму розгорнули цілу кампанію серед місцевих медиків, щоб вони їхали працювати в ОРДЛО на час бойових дій.

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В ОРДЛО мобілізували на війну медиків

Через це в місцевих лікарнях банально немає достатньо лікарів. Тому окупантам терміново потрібно людей, які змогли б надавати медичні послуги пораненим російським військовим.

В Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим підкреслили, що формально ця "поїздка" є добровільною, але цілком реально, що так відбувається прихована мобілізація медиків з окупованого Криму.

Ураховуючи, що громадяни України з тимчасово окупованого Криму, які працюють в закладах охорони здоров’я не виявляють бажання брати участь у подібних кроках окупаційних адміністрацій, існує загроза їх примусового залучення до війни, – йдеться у дописі.

Там закликають громадян України в окупованому Криму взагалі не зголошуватися на будь-які добровільні вчинки для росіян. Є ризик, що людей просто перекинуть в ОРДЛО і використають для потреб армії окупантів.

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