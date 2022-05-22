Відповідний партизанський рух на півострові збирає інформацію про переміщення російських військ та техніки. Водночас "звертають увагу" партизани й на російських військових, що беруть участь у війні на територій материкової України.

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Окупантам нагадують, що Крим – це Україна

Активісти прикріплюють до дверей та авто військових Росії, що воюють проти України, так звані попередження з нагадуванням, що Крим – це Україна. Не оминають такі попередження і родичів російських загарбників.

За інформацією Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, на півострові продовжується пересування військової техніки ворога та живої сили.

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Проте "миттєва кара" продовжує наздоганяти окупантів та навіть їхню зброю. Так, 18 травня дорогою поблизу села Ішунь, що дорогою до Красноперекопська, перевернулася колона російської військової техніки.

Важливо! Тема окупації Криму жодного дня не зникала з інфопростору. До 24 лютого Україна намагалася дипломатично змусити Росію покинути півострів, проте наразі ситуація змінилася. Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що після перемоги на інших фронтах Україна має намір витіснити російські війська зі всіх своїх територій.

Що відбувається на території Криму: останні новини

Російська армія вже зазнала катастрофічних втрат на війні проти України. Ще 17 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що для відновлення боєздатності підрозділи ворога відправляють у Крим. Водночас російські загарбники наростили на півострові системи протиповітряної оборони.

Крім того, ЗМІ з'ясували, що Росія вивела до Чорного моря з окупованого Севастополя майже всі кораблі з крилатими ракетами на борту.

Продовжуються на Кримському півострові й затримання. Цього разу взялися за митця з Євпаторії Богдана Зізу, який облив жовтою та блакитною фарбою будівлю окупаційної "влади". Після затримання окупантами 16 травня Зізу взагалі зник. Місце перебування активіста наразі невідоме.

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