Соответствующее партизанское движение на полуострове собирает информацию о перемещении российских войск и техники. В то же время "обращают внимание" партизаны и на российских военных, участвующих в войне на территории материковой Украины.

Обратите внимание Проверяют даже детские планшеты: кафиры устраивают настоящий террор на въездах в Крым

Оккупантам напоминают, что Крым – это Украина

Активисты прикрепляют к двери и авто военным России, которые воюют против Украины, так называемые предупреждения с напоминанием, что Крым – это Украина. Не обходят такие предупреждения и родственников русских захватчиков.

По информации Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым, на полуострове продолжается передвижение военной техники врага и живой силы.

К теме В оккупированном Крыму "самоликвидировалась" российская военная техника

Однако "мгновенное наказание" продолжает догонять кафиров и даже их оружие. Так, 18 мая по дороге близ села Ишунь, что по дороге в Красноперекопск, перевернулась колонна российской военной техники.

Важно! Тема оккупации Крыма ни дня не исчезала с инфопространства. До 24 февраля Украина пыталась дипломатично заставить Россию покинуть полуостров, однако ситуация изменилась. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что после победы на других фронтах Украина намерена вытеснить российские войска со всех своих территорий.

Что происходит на территории Крыма: последние новости

Российская армия уже понесла катастрофические потери на войне против Украины. Еще 17 мая Генштаб ВСУ сообщил, что для возобновления боеспособности подразделения врага отправляются в Крым. В то же время, российские захватчики нарастили на полуострове системы противовоздушной обороны.

Кроме того, СМИ выяснили, что Россия вывела в Черное море из оккупированного Севастополя почти все корабли с крылатыми ракетами на борту.

Продолжаются на Крымском полуострове и задержания. На этот раз принялись за художника из Евпатории Богдана Зизу, который облил желтой и голубой краской здание оккупационной "власти". После задержания оккупантами 16 мая Зиза вообще исчез. Местонахождение активиста пока неизвестно.

Важно – Оперативная информация от Генштаба на 88-й день войны: смотрите видео