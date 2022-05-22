Соответствующее партизанское движение на полуострове собирает информацию о перемещении российских войск и техники. В то же время "обращают внимание" партизаны и на российских военных, участвующих в войне на территории материковой Украины.
Обратите внимание Проверяют даже детские планшеты: кафиры устраивают настоящий террор на въездах в Крым
Оккупантам напоминают, что Крым – это Украина
Активисты прикрепляют к двери и авто военным России, которые воюют против Украины, так называемые предупреждения с напоминанием, что Крым – это Украина. Не обходят такие предупреждения и родственников русских захватчиков.
По информации Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым, на полуострове продолжается передвижение военной техники врага и живой силы.
К теме В оккупированном Крыму "самоликвидировалась" российская военная техника
Однако "мгновенное наказание" продолжает догонять кафиров и даже их оружие. Так, 18 мая по дороге близ села Ишунь, что по дороге в Красноперекопск, перевернулась колонна российской военной техники.
Что происходит на территории Крыма: последние новости
- Российская армия уже понесла катастрофические потери на войне против Украины. Еще 17 мая Генштаб ВСУ сообщил, что для возобновления боеспособности подразделения врага отправляются в Крым. В то же время, российские захватчики нарастили на полуострове системы противовоздушной обороны.
- Кроме того, СМИ выяснили, что Россия вывела в Черное море из оккупированного Севастополя почти все корабли с крылатыми ракетами на борту.
- Продолжаются на Крымском полуострове и задержания. На этот раз принялись за художника из Евпатории Богдана Зизу, который облил желтой и голубой краской здание оккупационной "власти". После задержания оккупантами 16 мая Зиза вообще исчез. Местонахождение активиста пока неизвестно.
Важно – Оперативная информация от Генштаба на 88-й день войны: смотрите видео